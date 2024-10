セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 スーパーギガザッカドームクッション お怒りVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 スーパーギガザッカドームクッション お怒りVer.

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約46×46×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニー映画『ベイマックス』に登場する、優しいケアロボット「ベイマックス」のドーム型クッションがラインナップ。

「ベイマックス」のお顔が、特大サイズのドームクッションで表現されています!

ボリュームあるクッションなので、お部屋のアクセントにもおすすめ。

丸みのある形で、もたれかかりやすい大きさです。

目をつり上げ、ちょっと怒っている表情がデザインのポイント。

怒っていても優しい雰囲気が感じられる、存在感あるクッションです☆

「ベイマックス」の怒ったお顔が印象的な、ボリュームあるクッション。

セガプライズの「ベイマックス」 スーパーギガザッカドームクッション お怒りVer.は、2024年10月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

