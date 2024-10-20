「ダイソン掃除機2万円台」は今夜まで。唯一無二の吸引力を体感せよ #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月19日（土）0:00 〜 2024年10月20日（日） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
現在、強力な吸引力と最長40分の運転時間で毎日の掃除が楽になるコードレス掃除機「V8 Origin（SV25 RD2 EH）」や２つの異なるモードで、浮き毛やうねりの少ないツヤのある髪に近づく速乾ドライヤー「Dyson Supersonic Shine」など、Dyson（ダイソン）の家電アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月20日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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パワフルな吸引力なのに運転音は静かで◎！ ダイソンのコードレス掃除機「V8 Origin」が36%オフ
Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V8 Origin スティック ハンディクリーナー サイクロン (SV25 RD2 EH) 【Amazon.co.jp限定】 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】
36,250円
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水拭きも吸引もできる「Dyson Digital Slim Submarine」が33%オフ。今なら最上位モデルもお買い得
Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson Digital Slim Submarine 水拭き掃除機 スティック ハンディクリーナー 軽量 サイクロン (SV52 SU)【Amazon.co.jp限定】【軽量でパワフル。水拭きも、掃除機がけも。】
82,100円
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Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V12 Detect Slim Fluffy Plus スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド (SV20 FF HEPA A) 【Amazon.co.jp限定】 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】
62,250円
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Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson Gen5detect Absolute スティック ハンディクリーナー サイクロン 充電スタンド カーペット (SV23 ABL) 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】
88,687円
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Dyson(ダイソン) キャニスター 掃除機 DC48 Turbinehead コード式 サイクロン式 軽量 (DC48 TH SB N) 【日本向けに開発されたロングセラー軽量モデル】【生産終了在庫限り】
35,000円
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Dyson(ダイソン) コードレス掃除機 Dyson V8 Slim Fluffy スティック ハンディクリーナー サイクロン (SV10K EXT BK) 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】
35,000円
（16%オフ）
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ツヤめく髪からスタイリングまで自由自在。ダイソンのヘアドライヤーやマルチスタイラーも最大32％オフ
Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic Shine ヘアドライヤー 大風量 速乾 (HD15 ULF BNBC) ニッケル／コッパー 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】
43,486円
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Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Airwrap™マルチスタイラー コテ カールドライヤー 大風量 (HS05 BNBC ENT JP) ニッケル／コッパー 【ロング用】【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】
31,373円
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ダイソンの空気清浄ファンヒーター「Purifier Hot+Cool」が41％オフ。花粉やウイルスを除去し暖房効果も
Dyson(ダイソン) 空気清浄機 扇風機 ヒーター Dyson Purifier Hot + Cool™ 空気清浄ファンヒーター サーキュレーター (HP07 WS) ホワイト／シルバー 【2年間のメーカー保証 (ご購入製品の登録が必要)】
52,427円
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＞＞ダイソンのセール対象商品一覧を見る
自宅のフローリングや畳の掃除を自動化するならこれ。ロボット掃除機「ルンバ」各種が最大42％オフで登場
アイロボット(IRobot)ルンバ j7+ ロボット掃除機 カーペット用 アイロボット障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 J755860 Alexa対応
129,293円
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ルンバ コンボ j5 ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 j517860 【充電が全自動】
72,727円
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ルンバ j9+ ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 Alexa対応 カーペット 畳 j955860 【ゴミ捨て/充電が全自動】
139,800円
（ポイント32倍）
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＞＞ルンバのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について「Amazonプライム感謝祭」は、10月20日（日）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭」