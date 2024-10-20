¼ó½ý¤Ä¤±¤é¤ìÃËÀ»àË´¡¢µÜºê¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëµ¿¤¤¡¢ÃË¤òÂáÊá
¡¡µÜºêËÌ½ð¤Ï20Æü¡¢ÃËÀ¤Î¼óÉÕ¶á¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç½»½ê¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢½ïÊý¹¬É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê67¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£½ð¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï20Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢µÜºê»ÔµÜºê±ØÅì¤ÎÏ©¾å¤ËÃó¼Ö¤·¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤±ÂáÊá¤·¤¿¡£»ö·ïÄ¾Á°¡¢¸ýÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£