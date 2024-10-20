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1 ¥Ôー¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯ 452(-2)
2 ¥Îー¥Ö¥ë¥¹¥«¥¤ 464(-2)
3 ¥¢¥¹¥¯¥«¥à¥ª¥ó¥â¥¢ 484(+2)
4 ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë 522(+18)
5 ¥Ï¥ä¥Æ¥Î¥Õ¥¯¥Î¥¹¥± 516(0)
6 ¥ß¥¹¥¿ー¥¸ー¥Æ¥£ー 474(+2)
7 ¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥êー¥à 456(-2)
8 ¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¦ 488(-4)
9 ¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À 512(+8)
10 ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë 502(+6)
11 ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥é¥×¥ó¥¿ 536(+6)
12 ¥·¥å¥Ð¥ë¥Ä¥¯ー¥²¥ë 486(-2)
13 ¥¢ー¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯ 510(0)
14 ¥á¥ê¥ªー¥ì¥à 488(+2)
15 ¥¨¥³¥í¥ô¥¡¥ë¥Ä 488(+4)
16 ¥Ø¥Ç¥ó¥Èー¥ë 472(-8)
17 ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é 482(+4)
18 ¥¢¥ì¥°¥í¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ 466(0)