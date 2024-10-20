STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

2024Ç¯10·î20Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹¾ÂÄ®Åì4ÀþËÌ¤Î2³¬·ú¤ÆÌÚÂ¤½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÃËÀ­¡Ê88¡Ë¤È¤½¤ÎÂ©»ÒÉ×ÉØ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ¹¤¬4¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Â©»ÒÉ×ÉØ¤ÈÂ¹¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤¬1³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Í¼Ä¥¤Ç¤Ï¸áÁ°7»þ23Ê¬¤ËºÇÄãµ¤²¹1.1¡î¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£