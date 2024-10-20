¾å¾Â·ÃÈþ»ÒÂç·ãÅÜ!! ¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¤Î¹Ô°Ù¤¬µö¤»¤º¡ÖÀ»°è¤ä¤Ç¡ª»Å»ö¤Ê¤á¤¯¤µ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÀÆÆ£¿µÆó¡Ê41¡Ë¤¬¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç·ãÅÜ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÀÆÆ£¤ÏÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¾Â¤¬ÌäÂê»ë¤·¤¿¤Î¤Ïµ¯ÁÊ¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£
¡¡¡Ö¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ò¤Ê¤á¤È¤ë¤Ê¡£¿¦¾ì¤ä¤Ç¡£¥í¥±¥Ð¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È°ì½ï¡£¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤Î¸å¤â¡¢Ê°¤Þ¤ó¤ä¤ëÊý¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡ÖÈÖÁÈ¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÈÖÁÈ¤ò¤Ê¤á¤¯¤µ¤Ã¤È¤ë¤ï¡£¤½¤ì¤¬Ê¢Î©¤Ä¤Í¤ó¡£À»°è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÂµ¤¤ä¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£