¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö3CE¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬@cosme TOKYO¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤ÏGETÉ¬¿Ü
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÈ¯¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö3CE¡Ê¥¹¥ê¡¼¥·¡¼¥¤¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡÷cosme TOKYO 2F¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖDrop the Glow¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¤à¤Ã¤Á¤ê¥Ä¥ä¿°¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3CE¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¹ë²Ú¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤äÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
3CE¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬@cosme TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡÷cosme TOKYO 2F¤Ë¤Æ3CE¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¿°¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥é¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡ª¤É¤ÎÆÃÅµ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
3CE¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ3CE¤Î¸ø¼°Instagram¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤Î¿ä¤·¥«¥é¡¼¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö3CE ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¢¨1¿Í1²ó¸Â¤ê
3CE¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈTHREECY¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¤Þ¤¿¡¢3CE¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1ÅÀ°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤«¡ª
¡Ö3CE ¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¤¤µ¤ÎÂ¿¿§¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¥Á¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£
¥´¥àÀ½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÇ»¤µ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÃêÁª¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ß¥é¡¼¡×¤âGET¤·¤Æ
¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×1ÅÀ¤ò´Þ¤à¡¢3CE¤Î¾¦ÉÊ¤ò2ÅÀ°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö3CE ¥ª¡¼¥Ð¥ë ¥Ï¥ó¥É¥ß¥é¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¬¥Á¥ã¥Þ¥·¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤ÒÅö¤Æ¤¿¤¤¡Ä¡ª
¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¡ÊÀÇÈ´1990±ß¡Ë¡£
¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¸¥§¥ë¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¥Ä¥ä¿°¤Ë»Å¾å¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢·Ú¤¤ÉÕ¤±¿´ÃÏ¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥à¥È¡¼¥ó¤¬3¿§¡¢¥¯¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¤¬3¿§¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥È¡¼¥ó¤¬4¿§¤ÎÁ´10¿§¡£
¤¹¤Ç¤ËÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬µÈ¤Ç¤¹¤è¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿3CE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ
¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë3CE¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£
º£Ç¯9·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤3CE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤¼¤ÒÆÃÅµ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö3CE¡×¸ø¼°Instagram
@3ce_official_jp
»²¾È¸µ¡§ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡È¤à¤Ã¤Á¤ê¥Ä¥ä¿°¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3CE¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¹ë²Ú¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤äÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
10·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡÷cosme TOKYO 2F¤Ë¤Æ3CE¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤à¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Ä¥ä¿°¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥é¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡ª¤É¤ÎÆÃÅµ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
3CE¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ3CE¤Î¸ø¼°Instagram¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹Æâ¤Î¿ä¤·¥«¥é¡¼¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö3CE ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¢¨1¿Í1²ó¸Â¤ê
3CE¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈTHREECY¡É¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¤Þ¤¿¡¢3CE¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1ÅÀ°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤«¡ª
¡Ö3CE ¥¢¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç¤¤µ¤ÎÂ¿¿§¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¥Á¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£
¥´¥àÀ½¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Î¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÇ»¤µ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÃêÁª¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ß¥é¡¼¡×¤âGET¤·¤Æ
¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×1ÅÀ¤ò´Þ¤à¡¢3CE¤Î¾¦ÉÊ¤ò2ÅÀ°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö3CE ¥ª¡¼¥Ð¥ë ¥Ï¥ó¥É¥ß¥é¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¬¥Á¥ã¥Þ¥·¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤ÒÅö¤Æ¤¿¤¤¡Ä¡ª
¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥¸¥§¥ë¡×¡ÊÀÇÈ´1990±ß¡Ë¡£
¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¸¥§¥ë¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¥Ä¥ä¿°¤Ë»Å¾å¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢·Ú¤¤ÉÕ¤±¿´ÃÏ¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥à¥È¡¼¥ó¤¬3¿§¡¢¥¯¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¤¬3¿§¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥È¡¼¥ó¤¬4¿§¤ÎÁ´10¿§¡£
¤¹¤Ç¤ËÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬µÈ¤Ç¤¹¤è¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿3CE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ
¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë3CE¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£
º£Ç¯9·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤3CE¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤¼¤ÒÆÃÅµ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö3CE¡×¸ø¼°Instagram
@3ce_official_jp
»²¾È¸µ¡§ÆüËÜ¥í¥ì¥¢¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹