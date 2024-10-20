¡ÖÃæ¹ñÊ¸²½¤Ï¿Â»ÎÅª¤ÇÊ¿ÏÂÅª¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¤Ë¹¶·âÀ¤Ï¤Ê¤¤¡× Ãæ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦
2026Ç¯WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª½éÀï¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë0-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡£
¤½¤³¤«¤é3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢15Æü¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ë¤Ï2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤«¤éÃæ¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥¤¥ô¥¡¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ë¤Ï²òÇ¤Àâ¤âÉâ¾å¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÎ±Ç¤¡£¤½¤Î¥¤¥ô¥¡¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØCCTV¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤äÁª¼ê¤ÎÀ³ÊÅªÆÃÄ§¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¤âÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¤ÏÈó¾ï¤Ë¿Â»ÎÅª¤ÇÊ¿ÏÂÅª¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼Ò²ñÊ¸²½¤Ë¤Ï¹¶·âÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤«¤é¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤«¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È´°Á´¤ËÎô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¡¼¥°¤È¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤È¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¤½¤¦¡£
70ºÐ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ô¥¡¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÂåÉ½¤ä¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÃæÅì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÖÌ£Êý¤Ê¤Î¤Ë¥¬¥Á·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7¤Ä¤Î»ö·ï¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÃæ¹ñ¤Ï11·î19Æü¤ËÖüÌç»Ô¤ÇºÆÀï¤¹¤ë¡£