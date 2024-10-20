±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¼êºî¤êÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¸ø³«¡ÖËÜ³ÊÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/10/20¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡ÖËÜ³ÊÅª¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼êºî¤êÆóÏº
±×¼ã¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¤ª²È¤ÇÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥óºî¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÎÁÍýÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£¼êºî¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ä¤â¤ä¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É¤¬À¹¤é¤ì¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡ÖËÜ³ÊÅª¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼êºî¤êÆóÏº
¢¡±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡¢¼êºî¤êÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¸ø³«
±×¼ã¤Ï¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¤ª²È¤ÇÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥óºî¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òËËÄ¥¤ë»Ñ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÎÎÁÍýÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£¼êºî¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ä¤â¤ä¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É¤¬À¹¤é¤ì¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¤ª²È¤Ç— ±×¼ã¤Ä¤Ð¤µTsubasaMasuwaka (@tsubasamasuwaka) October 19, 2024
ÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥óºî¤Ã¤Æ¤ë¡£?
Í§Ã£¤ÈÌ´¤ÎÆéÆóÏº¤â¤·¤¿¤è?
¹¥¤¤À¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ³Ê¤Ç¤¹¡¢¡¢ pic.twitter.com/hHw5SIGxdb
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û