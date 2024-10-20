Ä¾Î©¡ª¥¢¥¶¥é¥·¤¬¥Õ¥ê¥Õ¥ê¥À¥ó¥¹¡ª¡©ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥ï¥±¤Ï¡Ä¼Â¤Ï¡ÈµÙ·ÆÃæ¡É¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®»Ô¡Ö¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¡×
ËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¡×¤Ç¡¢¿åÃæ¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËµÓ¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤µ¤»¤ë¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤¬¥«¥á¥é¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£
»ô°é°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÏÄ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Î¥ê¤¬¤¤¤¤¡ª¥Õ¥ê¥Õ¥êÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡©
ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®»Ô¤Î¡Ö¤ª¤¿¤ë¿åÂ²´Û¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÃæ¤ÇÄ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÓ¤ò¡È¥Õ¥ê¥Õ¥ê¡É¤¹¤ë»Ñ¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¹¤Î¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·Ž¢¤»¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢Ž¢±Â¤«¤Ê¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¶¥ï¥¶¥ïÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥¶¥é¥·¤ÎÆ°¤¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤»¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Ææ¤¬¿¼¤Þ¤ë¡£
»ô°é°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸å¤íµÓ¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ±Ë¤°¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤È¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥À¥ó¥¹¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿»£±Æ¼Ô¤â¡¢Ž¢»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤®¤ê¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ÏµÙ¤ß¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ÏµÙ¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤»¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¤Û¤ÜÄ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÃÏÌÌ¤ËµÓ¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤»¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Ž¢¡Ø¤¢¤Î»ÒÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¼¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢³§¤µ¤ó¡£¤¼¤Ò¤â¤¦1²ó¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 10·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë