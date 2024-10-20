µð¿Í¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç2¾¡3ÇÔ¡¡¡ÈÆ®º²¤³¤á¤Æ¡ÉºäËÜÁª¼ê¥Ø¥Ã¥¹¥é¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè4Àï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÂÔ¤ÄÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£3Ï¢ÇÔ¤Ç¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¦¼Ô¡¦µð¿Í¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µÕ½±¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡µð¿Í¡ßDeNA
¡¡Âç°ìÈÖ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡£3²ó¤Ë¤Ï¡¢»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£Ç¯Êð670Ëü±ß¤Ê¤¬¤éº£¥·¡¼¥º¥ó8¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬DeNA¤òÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢¸ÍÃì¶³¹§Áª¼ê¡Ê34¡Ë¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢µö¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î°ìËÜ¤À¤±¡£Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç6²ó¤òÅê¤²¤Ì¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¹¥Åê¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤¬ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¡Ê35¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£7²ó¡¢¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡£Â³¤¯Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤¬½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ºäËÜÁª¼ê¤Ï3ÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£
¡¡µð¿Í°ì¶Ú18Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¡£ºäËÜÁª¼ê¡¢Æ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Å¥½¤¯¤â¤®¤È¤Ã¤¿¤³¤Î1ÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤è¤¦¤ä¤¯1¾¡¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯10·î20ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ä¹Ìî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Û¥Æ¥ë,
¥À¥¤¥¹,
¹©¾ì,
¾²ÃÈË¼