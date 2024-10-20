¸¤¤¬¤¤¤ëÄí¤«¤é¡Ø¥º¥Ü¥Ã¡Ù¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤¬134Ëü²óÉ½¼¨¡Ö¥ª¥í¥ª¥í¤·¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¤µ¤ó¤ò½±¤Ã¤¿¾×·â¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¤È¤é¤¨¤¿¸÷·Ê¡£´°Á´¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç134Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.1Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¸¤¤¬¤¤¤ëÄí¤«¤é¡Ø¥º¥Ü¥Ã¡Ù¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Û
¼Æ¸¤¤¬¤¤¤ëÄí¤«¤é¡Ø¥º¥Ü¥Ã¡Ù¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@shibaasamurasan¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡Ö¤¢¤µ¤à¤é¡×¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤Ï¤ªÄí¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤óÀìÍÑ¤Î¡ØÊÌÁñ¡Ù¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ø¥º¥Ü¥Ã¡Ä¡Ù¤½¤ó¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾×·â¤Î¸÷·Ê¤¬¡Ä¡£ÃÛ4Ç¯¤Î¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤ÎÊÌÁñ¡Ä¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¤ÎÍøÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥©ー¥àÃæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤Ê¤ó¤È½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î¾²¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤¬ÏÃÂê¤Ë
»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤ÎÂÎ½Å¤Ë¤è¤ê»×¤¤¤¬¤±¤ºÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½ÐÆþ¤ê¸ýÉôÊ¬¤Î¾²¡Ä¡£
¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤â²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÈ´¤±Íî¤Á¤¿¾²¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¥ª¥í¥ª¥í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ù¼þ¤ê¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¸«ÅÏ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¾²¤òÆóÅÙ¸«¡¢»°ÅÙ¸«¤·¤Æ¡Ø¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¹¬¤¤¡¢¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤Ë¤Ï²ø²æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÊÌÁñ¤Î½¤Á¶¡¢Êä¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´Å¤¨¤óË·¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾å¼ê¤Ê½÷¤Î»Ò
¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²Û©¤¯¡Ø¸¤¤è¤ê¿Í´Ö´ó¤ê¡Ù¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾å¼ê¤Ê½÷¤Î»Ò¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¥«ー¥Æ¥ó±Û¤·¤Ë·òµ¤¤Ê¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡Ä¡£
¤´²ÈÂ²¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤¢¤µ¤à¤é¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼Æ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¸µ¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Î¤«¤á¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾²È´¤±¤Æ¤â¤¦¤¿¤ä¤ó¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@shibaasamurasan¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£