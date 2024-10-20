ÂçµÜ¤¬J3Í¥¾¡¡ª¡Ö¡ÈÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡É¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ïº£µ¨¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
19Æü¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ3¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
Á°Àá¥ê¡¼¥°2°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçµÜ¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿2°ÌFCº£¼£¤È¤ÎÅ·²¦»³¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤«°ú¤Ê¬¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
ÂçµÜ¤Ï31Ê¬¡¢º£¼£¤ÎMF»³ÅÄµ®Ê¸¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢74Ê¬¤ËDF´Ø¸ý³®¿´¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢J3Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ë¾Ð¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¡£
Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿´Ø¸ý¤Ï¡ÖµîÇ¯J3¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¡ÊÃæÎ¬¡Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ä¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏJ3Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤Ï¡Ö¾º³Ê¤Î¤È¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤È´î¤Ó¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë1Ç¯´Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤ë¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£
Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë38ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÂçµÜÁª¼ê¡¦²£»³ÃÎ¿¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
FWÉÙ»³µ®¸÷¤Ï¡¢¡Öº£µ¨¤Ï²£»³¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·Á¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸Î¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ïº£·î1Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÁ´³ô¼°¤ò¾ùÅÏ¤·¡¢Æ±Æü¤«¤éRBÂçµÜ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï¥¯¥é¥ÖÌ¾¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçµÜ¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¡©¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ù¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î·àÅª¤¹¤®¤ë¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×
ÉÙ»³¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¡ÈÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡É¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ïº£µ¨¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Áª¼ê¡¦´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¤ÏJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤ª¤è¤ÓÂçµÜ¸ø¼°¤è¤êÈ´¿è