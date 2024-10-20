美少女プラモ「30MS 月岡恋鐘 / シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」のパッケージイラスト初公開！10月26日発売予定
【30MS 月岡恋鐘】
【30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]】
10月26日 発売予定
価格 月岡恋鐘：4,180円 シグマシスターズパラドクス1：2,420円
【30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]】
10月26日 発売予定
価格 月岡恋鐘：4,180円 シグマシスターズパラドクス1：2,420円
BANDAI SPIRITSは、10月26日に発売予定のプラモデル「30MS 月岡恋鐘」と「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」のパッケージイラストを公開した。
今回同社の美少女プラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS」の公式Xアカウントより本製品のパッケージイラストを初公開。ビヨンドザブルースカイの衣装を纏った月岡恋鐘や、シグマシスターズパラドクスの衣装を纏ったネヴァリアと月岡恋鐘が描かれたイラストとなっている。
【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) October 20, 2024
2024年10月26日(土)発売予定✨
30MS 月岡恋鐘
詳細はこちら🔽https://t.co/AJDxcLMG1S#30MS #シャニマス #月岡恋鐘 pic.twitter.com/BqoWe9Dqnf
【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) October 20, 2024
2024年10月26日(土)発売予定✨
30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]
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