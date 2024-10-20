½í¤Î¤ó¤¬½é¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤ÇÅ·À¤ÎÁÇ¼Á¤ò³«²Ö¡ª¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é1Æü12»þ´Ö¤¯¤é¤¤¿²¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½í¤Î¤ó
¶áº¢¡¢SNS¤Ç¡Ö#seju´é¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤Ï¤ä¤ê´é¤ÎÈþ½÷¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óseju¤«¤é¿·¤¿¤Ë´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï½í¤Î¤ó¡£Èþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢É½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÊ»¤»»ý¤ÄÈà½÷¤¬¡¢10·î21Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤45¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤Î¿Í¤ò»²¹Í¤Ë
¡½¡½º£²ó½é¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
½í¡¡°áÁõ¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤Î°áÁõ¤¬°ìÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡©
½í¡¡¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿åÃå¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¿å¿§¤Î¥µ¥Æ¥ó¤ÎÍÎÉþ¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Î°ìÉô¤¬¥ì¡¼¥¹¤ÇÆ©¤±¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸«¤»Êý¤¬¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡©
½í¡¡Æ©¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¸«¤¨¤Ê¤¤½ê¤â¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¾¯¤·ÂÎ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¯¤Ó¤ì¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¹ø¤ò¥°¥Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤ÈS»ú¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤«¤Ê¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£´¶¿´¤¹¤ë¡£
½í¡¡¥Í¥Ã¥È¤È¤«¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËµÈÌÚ¤ê¤µ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥³¤ÏÉ½¾ð¤â¤À¤¤¤¿¤¤¾Ð´é¤È¿¿´é¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¤ÆÀµÄ¾¶Ã¤¤¤¿¤è¡£
½í¡¡¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸É½¾ð¤À¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©
½í¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY TUNE¡×¤ÎÆî¤Ê¤Ä¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥³¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬SNS¤Ë¾å¤²¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Ï¼Â²ÈÊë¤é¤·¡©
½í¡¡¤Ï¤¤¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤´Î¾¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©
½í¡¡¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤Æ¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ¡¢ÀöÂõÊª¤ò¾ö¤ó¤Ç¡¢¿©´ï¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°Î¤¤¤Í¡£
½í¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²È¤Î¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍýÁÛ¤ÎÌ¼¤À¤Í¡£
½í¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ë¿²¤ë¤Î¡©
½í¡¡¤É¤ì¤À¤±¿²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é1Æü12»þ´Ö¤¯¤é¤¤¿²¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¿²¤é¤ì¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤¤¤ë¤Î¡©
½í¡¡¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¤¬¤¤¤Æ»ä¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À³ÊÅª¤ËÉáÃÊ¤Î¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¡©
½í¡¡¼«Í³¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¾ÍèÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤Î¡©
½í¡¡±éµ»¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¼Çµï¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©
½í¡¡¸ø³«¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤Ç¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤½÷¤Î¥³¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½±éµ»¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¡©
½í¡¡¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¼¡¢É½¾ð¡¢¤·¤°¤µ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¹¤ë±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥á¥Ã¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡©
½í¡¡±Ç²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤È¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥é¡¼·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ë¡©
½í¡¡±¿Æ°¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÇØÃæ¤È¸ª¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤ÇÇØÃæ¤È¸ª¡©
½í¡¡ÇØÃæ¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
½í¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤ÈÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Àß³ÚÏÂÂå¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿½»ËÜ ºÌ
¡ü½í¤Î¤ó¡¡
2003Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹162Ñ¡¡
¡û¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óseju¤Î¿·¿Í¡£osage¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ÎMV¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@nagisanono¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@voidnono¡Û¡¡
½í¤Î¤ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¿·¤¿¤Ê¥Û¡¼¥×¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡¡»£±Æ¡¿³Þ°æ¼¤¼¨¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿³Þ°æ¼¤¼¨