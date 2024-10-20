¡ÖË¢Ë¢¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¡×Âç¹ÔÎó¤ÎÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥óËþµÊ¡¢½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÝÆâÀé·Ê¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤¿ÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÊ¡²¬»Ô¤òË¬¤ì¤¿ÃÝÆâ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö¡ØÇîÂ¿±Ø¼þÊÕ¡Ù¡©¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥µ¤¯¤ÆÇ»¸ü¥³¥Ã¥Æ¥ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡ÖÊ¡²¬¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é5Ê¬¤Ë°ì²ó¤¯¤é¤¤¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤«¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤À¡×¤È¤É¤Î¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¡Ö°ìÁÐ¡×¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÂ¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹³°¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊË¢·Ï¤ÎÆÚ¹ü¤Ç¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¯¥µ¤µ¤È¡ØÆÚ¹ü¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¡¼¥×ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤ÈÇîÂ¿¤ÎÌ£¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖË¢Ë¢¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇîÂ¿¡Ö°ìÁÐ¡×¤ÏË¢¤¬Éâ¤«¤ÖÇ»¸ü¤Ê¼êºî¤êÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ë3Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£