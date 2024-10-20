[10.20 J3第33節](ゴースタ)

※13:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 4 井上竜太

DF 38 山本義道

DF 39 庄司朋乃也

MF 2 長峰祐斗

MF 5 櫻井風我

MF 6 梶浦勇輝

MF 15 西谷優希

MF 24 西谷和希

MF 30 大谷駿斗

FW 71 田口裕也

控え

GK 1 白井裕人

DF 3 畑尾大翔

DF 16 毛利駿也

MF 10 嶋田慎太郎

FW 11 杉浦恭平

FW 77 マリソン

FW 95 ジェフェルソン・バイアーノ

監督

伊藤彰

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 55 武者大夢

DF 3 安在達弥

DF 34 グスタボ・マルティニリッシ

DF 36 中村勇太

DF 88 濱託巳

MF 7 持井響太

MF 10 佐藤尚輝

MF 40 沼田航征

FW 8 鈴木拳士郎

FW 9 中野誠也

FW 23 津久井匠海

控え

GK 77 朴昇利

MF 18 菅井拓也

MF 21 森夢真

MF 41 遠山悠希

MF 44 柳町魁耀

FW 19 齋藤学

FW 27 和田育

監督

中山雅史