金沢vs沼津 スタメン発表
[10.20 J3第33節](ゴースタ)
※13:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 2 長峰祐斗
MF 5 櫻井風我
MF 6 梶浦勇輝
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 16 毛利駿也
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 77 マリソン
FW 95 ジェフェルソン・バイアーノ
監督
伊藤彰
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
FW 8 鈴木拳士郎
FW 9 中野誠也
FW 23 津久井匠海
控え
GK 77 朴昇利
MF 18 菅井拓也
MF 21 森夢真
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 27 和田育
監督
中山雅史
※13:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 2 長峰祐斗
MF 5 櫻井風我
MF 6 梶浦勇輝
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 16 毛利駿也
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 95 ジェフェルソン・バイアーノ
監督
伊藤彰
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 34 グスタボ・マルティニリッシ
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 10 佐藤尚輝
MF 40 沼田航征
FW 8 鈴木拳士郎
FW 9 中野誠也
FW 23 津久井匠海
控え
GK 77 朴昇利
MF 18 菅井拓也
MF 21 森夢真
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 27 和田育
監督
中山雅史