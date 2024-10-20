°½÷Ìò¤ËÉÔÎÑºÊÌò¤â¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡¦¿åºê°½½÷¡¢½µ¥×¥ì¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇ»¸ü»£¤ê²¼¤í¤·¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿åºê°½½÷
10·î21Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤45¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿åºê°½½÷¡Ê¤ß¤µ¤¡¦¤¢¤ä¤á¡Ë¡£¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇ»¸ü»£¤ê²¼¤í¤·¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åºê°½½÷¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Ç¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£
¿åºê¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¼«Á³ÂÎ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½3Ç¯Ï¢Â³¤ÇËèÇ¯¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¼Çµï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åºê¡¡·ÑÂ³¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤á¤ÎÌò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿åºê°½½÷¤Ï¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»£±Æ¤Ç¤â»ä¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¾Ð´é¥á¥¤¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿åºê¡¡¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÈÖ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£¤é¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈÖÀë¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¡£
½Ð±éÃæ¤Î½Ä·¿¥É¥é¥Þ¡Ø²ÝÄ¹ Åç¹Ìºî¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ù¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê¹ðÃÎ¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â»£¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Ü¥í¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜÈÖ¤Î¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¿åºê¡¡¤è¤¯¿ÌºÒ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤È¡ÖÉ½¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¢¤Îºî¶È¤À¤±¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿¦¶ÈÊÁ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÅö¤Î»ä¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½½÷Í¥¶È¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿åºê¡¡³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Å·¿¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£É½¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤ò¸«¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¿¦¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿åºê¡¡ÀÎ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ·ÝÇ½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È¤¬ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï1Ç¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤â¤¦20Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ï·ÝÇ½¿Í¤À¤Ã¤ÆÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿åºê¡¡Éâ¤«¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤«¤éÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡£5ºÐ¤Ç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢´ïÍÑÉÏË³¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Éâ¤«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤½¤³¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½²È»ö¤Ê¤É»äÀ¸³è¤Î¤³¤È¤â¡©
¿åºê¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÃË¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¤â¥É¥é¥Þ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎºîÉÊ¡áÎø°¦¤ÎÈà»áÌò¤ÈÈà½÷Ìò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ã¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£
»ä¤Ï»Å»ö¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ò¤É¤¤¸½¾ì¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Èà»áÌò¤¬µÞ¤Ë¸½¾ì¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç°½÷Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åºê¡¡1¡¢2Ç¯Á°¤Ë°½÷¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ìò¤Î»£±Æ¤¬5²ó¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£18¥õ½ê¤â»É¤µ¤ì¤ëÌò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌÜ¤ò³«¤±¤Æ»à¤Ì¤Î¤ÏÈè¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤íÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£
¤½¤³¤«¤éÉÔÎÑ¤¹¤ëÌò¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¼Ò²ñÅª¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï!?¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
¡½¡½3Ç¯Á°¤ÎËÜ»ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ö½ã°¦¤¹¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿åºê¡¡15ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë¤â¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µá¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿û¸¶ ·Ã¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³²¼·Ê»Ò
¡ü¿åºê°½½÷¡Ê¤ß¤µ¤¡¦¤¢¤ä¤á¡Ë¡¡
1989Ç¯4·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹163Ñ¡¡¼ñÌ£¡áËã¿ý¡¢É´¿Í°ì¼ó¤Ê¤É¡¡
¡»2004Ç¯¡¢¡ÖÂè29²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥ä¥ó¥°¥µ¥ó¥Ç¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season13¡Ù¡¢¡ØºÇ°¦¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¸÷¡Ù¡ØÀö¹ü¡Ù¡¢Netflix¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¼Â¼Ì¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø²ÝÄ¹ Åç¹Ìºî¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@ayame0426¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@misakiayame¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ ¾º