¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬15Ç¯¤Ö¤êWS¿Ê½Ð¡ª±äÄ¹ÀïÀ©¤·41ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢¥½¥È¤¬·è¾¡3¥é¥ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥óÃÍÀé¶â¤Î3ÀïÏ¢È¯Æ±ÅÀÃÆ
¢£MLB¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡¦Âè5Àï¡¡¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º 2¡¼5 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè5Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3¾¡1ÇÔ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÅìÃÏ¶è¡Ë¤¬¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡ÊÃæÃÏ¶è¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¡¢41ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿2009Ç¯°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
±äÄ¹10²ó¤ËÁê¼ê¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤«¤é2»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡¢º£µ¨41ËÜÎÝÂÇ¡Ê¥ê¡¼¥°3°Ì¡Ë¤ÎJ.¥½¥È¡Ê25¡Ë¤¬·è¾¡3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×16¾¡¤ÎÀèÈ¯C.¥í¥É¥ó¡Ê31¡Ë¤¬2²ó¤È5²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¡¢Á°È¾¤Ï0-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯T.¥Ð¥¤¥Ó¡¼¡Ê25¡Ë¤Ë5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£6²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç3ÈÖ¡¦A.¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê32¡Ë¤¬ÄËº¨¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Ë4ÈÖG.¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡Ê34¡Ë¤¬3ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢2ÂÐ2¤È»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤ÏÎ¾¼Ô¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤Ç¿Ê¤ß¡¢2-2¤Î9²ó¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¼é¸î¿À¤ÎE.¥¯¥é¥Ã¥»¡Ê26¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬±¦Èô¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤é¤º¡£9²óÎ¢¤ÏÂè3Àï¤Ç¾¡ÍøÌÜÁ°¤ÇÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿L.¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ê31¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢±äÄ¹Àï¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
±äÄ¹10²ó¤ÎÂÇÀþ¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ç¥£¥¹¤òÁê¼ê¤Ë1»à°ìÎÝ¤«¤éA.¥Ð¡¼¥É¥¥¡¼¥´¡Ê28¡Ë¤¬Ê»»¦ÂÇ¥³¡¼¥¹¤âÁê¼êÍ··â¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡£¤³¤³¤ÇG.¥È¡¼¥ì¥¹¡Ê27¡Ë¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç2»à¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Â³¤¯J.¥½¥È¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é7µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤ØÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Á°Æü¡Ê19Æü¡Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤òÁê¼ê¤ËÂçÎÌ12¼ºÅÀ¤ÎÂçÇÔ¡£WS¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÂè6Àï¡Ê21Æü¡Ë¤¢¤ë¤¤¤ÏÂè7Àï¡Ê22Æü¡Ë¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞWS¿Ê½Ð¤Ê¤é¤Ð¡¢1981Ç¯°ÊÍè43Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¡£¥á¥Ã¥Ä¤¬¿Ê½Ð¤Ê¤é¤Ð¡¢2000Ç¯°ÊÍè¤Î¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥á¥Ã¥Ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤Î°¦¾Î¡Ë¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ê©ÃÅ,
¥Û¥Æ¥ë,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòµ·,
°ÖÎîº×