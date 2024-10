サンエックスの可愛い鳥さんキャラクター「キイロイトリ」が店長を務める「キイロイトリスーパー」が期間限定オープン決定! ”スーパー” に並ぶ食材がキイロイトリそっくり!? 黄色い食べ物だらけ!? 気になる噂の ”スーパー” に迫ります!2024年11月1日(金)〜14日(木)の期間、東京駅一番街地下1階の「いちばんプラザ」にて、キイロイトリ単独企画としては第7弾目となる「キイロイトリスーパー」が期間限定で登場する。

2018年に初開催した『キイロイトリストア』から毎年テーマが変わり、『キイロイトリランド』、『キイロイトリ ワンダーZOO』、『キイロイトリ・ザ・ムービー』、『キイロイトリ アクアリウム』、前回は『キイロイトリ トリップ』がだった本企画。今年は、キイロイトリが店長の『キイロイトリスーパー』として再びファンを魅了する。キイロイトリが店長を務めるという噂のスーパー「キイロイトリスーパー」では、キイロイトリそっくりの食材や黄色い食べ物をモチーフにしたグッズが盛りだくさん。リラックマストア東京駅店、大阪梅田店限定アイテムのお取り扱いも予定されており、エビフライみたいな姿のキイロイトリが可愛いぶらさげぬいぐるみや、マヨネーズ、ケチャップの着ぐるみ姿のキイロイトリぬいぐるみなどもラインナップ。「キイロイトリスーパー」限定グッズもたくさん登場予定となっており、「キイロイトリスーパー」のレジ袋風デザインが可愛いエコバッグなども登場する。”スーパー” ならではの食材スタイルのアイテムたちが目白押しで、おにぎりやウインナー、バナナや枝豆になったキイロイトリのぬいぐるみ類は要チェックだ。店長スタイル、お客様スタイルのキイロイトリぬいぐるみもお見逃しなく!注目はお買上特典の「ぬいぐるみマグネット」。『キイロイトリスーパー』にて税込1万1000円以上お買上げのお客様にお渡しされるこちらのアイテム、まるっこいお野菜風スタイルのキイロイトリがとにかくカワイイ! 数量限定なので、ぜひお見逃しなく。また税込で1100円お買上げごとに、先着で「缶バッジ(ブラインド全10種)」が1個プレゼントされる! デザインは全部で10種類。どのデザインになるかはお楽しみに♪また、リラックマストア東京駅店&大阪梅田店限定特典として11月1日(金)より税込5500円以上お買い上げのお客様に「プチケットセット」が先着でプレゼントされる。ぜひこちらもあわせてお楽しみあれ。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.