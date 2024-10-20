ºÇ½ªÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óV°ï¡ÄËãÌé¡õ»³º¬¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝÎÏ¿Ô¤¯
¡¡¡þMLS¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼1¡½2¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥â¡Ê2024Ç¯10·î19Æü¡Ë
¡¡22Ç¯WÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿DFµÈÅÄËãÌé¡Ê36¡Ë¤ÈDF»³º¬»ëÍè¡Ê30¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤¬¡¢Èá·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤ÇÀ¾ÃÏ¶è¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤ò°ï¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢Å¨ÃÏ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥âÀï¤Ë1¡½2¤ÎÇÔÀï¡£2°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡°ìÃ¶¤Ï¸åÈ¾51Ê¬¤ËPK¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£ËãÌé¤ÏÁ´34»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÌé¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆÀÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ëÉÔ±¿¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ì´º¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¡£³«Ëë¤«¤é¼ç¾¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤ÆÅýÎ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâ¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬´¬¤ÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£º£¸å¤Ï¾å°Ì¿Ø¤Ë¤è¤ëÀ¾ÃÏ¶è¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¬³«Ëë¡£¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÅìÀ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹²¦¼Ô¤¬Á´ÊÆ°ì¤ò³Ý¤±¤ÆMLSÇÕ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹ÉñÂæ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£