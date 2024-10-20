¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·ºî±Ç²è¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Î°¦¸¤¥¯¥ê¥×¥ÈÅÐ¾ì¡¡°¦¸¤¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¥ó´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ëDC¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤Ë¡¢¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤³¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Î°¦¸¤¤Ç¿ÆÍ§¤Î¥¯¥ê¥×¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥¬¥ó´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤È¸¤¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¸å¤í»Ñ¤ä°¦¸¤¤òÊú¤¯¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°ú¤¼è¤Ã¤¿ÊÝ¸î¸¤¤Î¥ª¥º¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Î¢Äí¤Ç60É¤¤Î¸¤¤È°ì½ï¤Ë»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ª¥º¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÌäÂê»ù¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥ª¥º¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥º¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¥¬¥ó´ÆÆÄ¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÇÐÍ¥¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³¥ì¥ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ê31¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡¿¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤ò±é¤¸¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯7·î¤Ë¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë