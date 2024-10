¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡ª¥¢¥¤¥Õ¥ë °¦¤Î¥²¥­¥¸¥ç¡¼¡Ö°¦¤Î¸ý·ö²Þ¡×

アイフルは、佐久間宣行プロデューサーが制作した「愛」をテーマとした連続ミニドラマに、一社提供しました。

テレビ東京系列での放送に加え、SNS(TikTok・X・Instagram)やYouTubeと連動したさまざまな仕掛けを行います。

アイフル 愛のゲキジョー「愛の口喧嘩」

■番組名

愛のゲキジョー「愛の口喧嘩」

■放送日時

2024年10月6日(日) 24時45分〜

※ドラマパートは、10月20日(日) 24時45分〜スタート

■放送局

テレビ東京系列6局ネット

(テレビ東京・テレビ北海道・テレビ愛知・テレビ大阪・テレビせとうち・TVQ九州放送)

■番組概要

佐久間宣行プロデユースによr日曜深夜に誕生した、たった4分の連続ミニドラマ。

テーマはまさに「愛」 「愛の口喧嘩」は全編差まざまなカップルの言い争いだけで送る「口喧嘩ドラマ」 この人間関係、思ったより「愛がこじれて」いる。

そして、どんどん悲劇がかさなり・・・ 激情にかられた人々のおり無す「愛のゲキジョー」が楽しめます。

■URL

テレビ東京 番組公式HP: https://www.tv-tokyo.co.jp/ainogekijyo/

