°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¡¦ËªÃ«Úç³¤¤µ¤ó¡¡Ìó£¶£³£°Ëü±ß¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡¡¡Ö¤³¤Î¼Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡ª¡×¡¡¡Ú¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä ARROWS Classic Line E280¡Û
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Ìó£¶£³£°Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°æ¸ÍÅÄ²È¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä ARROWS Classic Line E280¡×¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¡¦ËªÃ«Úç³¤¤µ¤ó¡¡Ìó£¶£³£°Ëü±ß¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡¡¡Ö¤³¤Î¼Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡ª¡×¡¡¡Ú¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä ARROWS Classic Line E280¡Û
ËªÃ«Úç³¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö@trexkawasaki_rivercafe ¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¤Î¥Ô¥¶¤È¥×¥ê¥óÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼»¿ÈÝ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É²Ä°¦¤¯¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¸å¤í¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤·¤¿¤ê¤Í¤ó¤Í¤â½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤âÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°¦¼Ö¤Î¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä ARROWS Classic Line E280¡×¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£°·î£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÌó630Ëü±ß¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤ò¹ØÆþ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎÇ¼¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËªÃ«Úç³¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Õ¾¢¤Ë¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾Å°Äì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ä¤â»Ò¤É¤â¤¬°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¢ö¡×¡Ö¤³¤Î¼Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Ö#»Õ¾¢¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û