ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏºÆÈ¯¸«¡¡¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿Æî°ËÆ¦¡×°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤º¤é¤ê¡¡¥ß¥«¥óµÍ¤áÊüÂê¤¬¿Íµ¤¡áÀÅ²¬¸©
Æî°ËÆ¦Ä®¤Ç¤Ï2024Ç¯10·î20Æü¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿Æî°ËÆ¦¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏºÆÈ¯¸« ¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿Æî°ËÆ¦¡×°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤º¤é¤ê ¥ß¥«¥óµÍ¤áÊüÂê¤¬¿Íµ¤¡áÀÅ²¬¸©
ÃÏ¸µ½»Ì±¤ËÃÏ¾ì»ºÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¹¥¿Æî°ËÆ¦¡×¤Ï2024Ç¯¤Ç21²óÌÜ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÇÀ»ºÊª¤ä³¤»ºÊª¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ÅÄ¹â¹»Æî°ËÆ¦Ê¬¹»¤Ï¼ø¶È¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿ÌîºÚ¤òÈÎÇä¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥ß¥«¥ó¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤¬¿Íµ¤¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÍè¾ì¼Ô¡äQ ¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿? ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡× ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢20Æü¤Î¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£