¡Ö¤â¤Ï¤ä¶²ÉÝ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡Ä¡×¿©¤¤¿Ô¤¯¤··ÏÃ¶Æá¤Î°Û¾ï¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°
¼êÎÁÍý¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿©Íß¤¬°Û¾ï¤¹¤®¤ë¿Í¤À¤È¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿©¤¤¿Ô¤¯¤··ÏÃ¶Æá¤Î°Û¾ï¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò°ìÈÕ¤Ç¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹
¡ÖÃ¶Æá¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìë¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤¿¤é»ä¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÁ´Éô¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ìÈÖ¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÈÕ¤ÇÁ´Éô¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£ÍâÄ«¥´¥ßÈ¢¤ò¸«¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Ë
¢¦ ¤Ê¤Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤¤¿Ô¤¯¤¹¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¤µ¤¹¤¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»×¤¤¤ä¤ê¤äÇÛÎ¸¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿©Íß¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£