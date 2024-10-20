¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û°ËÆ£Í´õ¤¬Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢2´§Ã£À®¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ËÂ³¤¥é¡¼¥¸¤âÀ©¤¹¡¡¹âÍüº»Íå¤Ï2°Ì
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¸¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2024Ç¯10·î20Æü¡¡Ä¹Ìî¡¦ÇòÇÏ¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS134¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î½÷»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬132¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢124¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×236¡¦2ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ï18Æü¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤È¤Î2´§¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ØÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï228¡¦6ÅÀ¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡Öº£Æü¤Ï2ËÜ¤È¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥¡¢·ë²Ì¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ï½Ð¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Î2´§¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡