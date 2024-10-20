Í¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤é¤¬¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ê¤É¤á¤°¤êµÄÏÀ¡¡½°µÄ±¡ÁªµóÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç1½µ´Ö
½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç1½µ´Ö¡¢20ÆüÄ«¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ» THE PRIME¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤é¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¦¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡§
ÃÏÊýÁÏÀ¸¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÊÍèÇ¯ÅÙ¤Î¡ËÅö½éÍ½»»¤ÇÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÊÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3·î¤Þ¤Ç¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Êº£Ç¯ÅÙ¤Î¡ËÊäÀµÍ½»»¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¡§
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Êë¤é¤·¤ä¡¢¸ÛÍÑ¤Î´ðÈ×¤òÃÏÊý¤¬ÃÏÊý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Á¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡£½»´Ä¶´Þ¤á¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð´´»öÄ¹¡§
¤¤¤ï¤æ¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¼«¸øÀ¯¸¢¤Ç¡¢º£¤«¤é¤ÎÀ¯¼£¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤ò¤È¤Ë¤«¤¯²¼¤²¤ë¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡¢Í¾ÎÏ¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¤ò´µ¯¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦À¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¡§
ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤è¤¯¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²È·×»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£10Ëü±ßµëÉÕ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ìÀÚ³Û¤È¤«ÂÐ¾Ý¼Ô¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡¦¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¡§
Âç´ë¶È¤ÎÆâÉôÎ±ÊÝ¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë²ÝÀÇ¤ò¤·¤Æºâ¸»¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤ÆºÇÄãÄÂ¶â¤ò¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÃÏ°è³Êº¹Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»þµë1500±ß¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¹ñ°ìÎ§¤ÎºÇÄãÄÂ¶âÀ©ÅÙ¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡§
¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤¬¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Î¤¦¤Á53.8±ß¤¬ÀÇ¶â¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤¿¾ÃÈñÀÇ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ê¤ó¤Æ50Ç¯Â³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¾¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÇÀ©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²þÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦¹â°æ¿ò»Ö´´»öÄ¹¡§
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï¡¢5¤Ä¤ÎÌµ½þ²½¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³ØÈñ¤ÎÌµ½þ²½¡¢ÊÝ°éÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¡¢³ØÆ¸¡ÊÊÝ°é¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤ÎÌµ½þ²½¡¢µë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¡¢18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ¤ÎÌµ½þ²½¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡§
¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡¢´è¸Ç¤ËÊ¿ÏÂ¡¢Êë¤é¤·¤¬°ìÈÖ¡¢ÀÇ¶â¤ÏÊë¤é¤·¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡§
»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀ¯¼£¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÅÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼Î¨¾å¤²¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¼Ô¤ËÁªµó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£