¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±ü¤µ¤Þ²ñ¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤Î±þ±ç¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¡¡Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¡¢µå¾ì¤Þ¤Ç¤ÏÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î¡È¸î±Ò¡É¤Ç¥Ð¥¹°ÜÆ°
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È±ü¤µ¤Þ²ñ¡É¤¬Å¨ÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¤ÎºÊ¡¦¥±¥¤¥é¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢TikTok¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î¡È¸î±Ò¡É¤Ç¥Ð¥¹°ÜÆ°¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±ü¤µ¤Þ²ñ¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤Î±þ±ç¡ÈÉñÂæÎ¢¡É
¡¡¥±¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÖGame 4 vlog of NLCS ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè4Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï»î¹çÁ°¤ËºÊ¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤é¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¸î±Ò¤Î¤â¤È¥Ð¥¹¤ÇÅ¨ÃÏ¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¸ý¤«¤éÆþ¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Áª¼ê¤ÎºÊ¤é¤È±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï10-2¤Ç¾¡Íø¡£ºÇ¸å¤ÏÉ×¡¦¥Ù¥·¥¢¤È°ì½ï¤ËÃçÎÉ¤¯µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î¡È¸î±Ò¡É¤Ç¥Ð¥¹°ÜÆ°¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±ü¤µ¤Þ²ñ¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤Î±þ±ç¡ÈÉñÂæÎ¢¡É
¡¡¥±¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡ÖGame 4 vlog of NLCS ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âè4Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï»î¹çÁ°¤ËºÊ¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Áª¼ê¤é¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¸î±Ò¤Î¤â¤È¥Ð¥¹¤ÇÅ¨ÃÏ¤Î¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¸ý¤«¤éÆþ¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Áª¼ê¤ÎºÊ¤é¤È±þ±ç¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï10-2¤Ç¾¡Íø¡£ºÇ¸å¤ÏÉ×¡¦¥Ù¥·¥¢¤È°ì½ï¤ËÃçÎÉ¤¯µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£