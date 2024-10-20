»§ËàÀîÆâ»ÔÄ¹Áªµó¹ð¼¨¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸½¿¦1¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡»ÔÃÂÀ¸°ÊÍè½é¤ÎÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤Î¸ø»»¡¡¼¯»ùÅç
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»§ËàÀîÆâ»ÔÄ¹Áªµó¤¬20Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½¿¦1¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»§ËàÀîÆâ»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÅÄÃæÎÉÆó¤µ¤ó(68)¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó1¿Í¤Ç¡¢20Ç¯Á°¤Ë»§ËàÀîÆâ»Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¡¢ÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï¡¢20Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç»§ËàÀîÆâ»ÔÌò½ê¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º£·î27Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦