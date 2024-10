部位ごとに違うもみダレが秀逸！ 人気町焼肉の2号店がオープン（東京・高円寺）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は高円寺駅そばにオープンした人気焼肉店の2号店。独自の特製ダレでもみこんだ焼肉に、ご飯が止まらない!

高円寺 焼肉ここち 本店(東京・高円寺)

上質な肉を厳選 写真:お店から

2024年9月、高円寺駅から徒歩6分ほどの場所に、厳選して仕入れた新鮮なホルモンや濃い赤身の味の黒毛和牛を楽しめる「高円寺 焼肉ここち 本店」がオープンしました。2023年4月に高円寺の大一市場にオープンした「焼肉ここち」の2号店となりますが、厨房が広い同店が本店となり、先にオープンした店舗が市場店となりました。「高円寺 焼肉ここち 市場店」は独自のタレに魅せられた焼肉好きの間で瞬く間に評判となり連日満席に。その2号店とあって、同店はオープン前から話題になっていました。

白飯が止まらない独自のタレ 出典:IKKO’S FILMSさん

代表の木村舜徹氏は、国分寺の老舗焼肉店「焼肉山水」で12年間修業をし、生まれ育った高円寺で独立。「焼肉ここち」では、部位に合わせたカッティングで、ご飯との相性も考えたタレや味付けにもこだわった最高の一皿を提供します。米は大粒でツヤのある新潟の「新之助」を羽釜でガス火を使って炊いています。

人気のタン塩 出典:ダイエット中でしたっけ?さん

店内には4名用のテーブル2卓のほか、ライブ感を楽しめるカウンター席もあり、全16席。人気の「タン塩」2,000円はサッと炙ってレモンを搾って味わってみてください。柔らかくジューシーで鮮度の良さがわかる一品です。

ハラミ 出典:ダイエット中でしたっけ?さん

おすすめの「和牛ハラミ」3,600円は肉肉しく、ワイルドな旨みが溢れ、塩と山葵と相性抜群です。他にも卵にからめて楽しむ「上ロース」2,800円や、鮮度抜群の「ホルモン盛り」1,600円など、魅力的なメニューが並びます。

焼肉屋の海老刺し 出典:ダイエット中でしたっけ?さん

刺しは名物になっている赤海老を特製のタレに浸した「焼肉屋の海老刺し」1,200円をはじめ、韓国海苔で巻いて楽しむ「牛タタキユッケ風」1,600円、食感の良い「センマイ刺し」1,000円がラインアップ。季節ごとに素材が変わる自家製の「キムチ盛り」も外せません。メニュー選びに迷ってしまう方には「おまかせ」8,000円がおすすめ。「上レバー」や「タン塩」「和牛ハラミ」など、同店の自慢の逸品を堪能できるコースです。

部位に合わせて調合するタレのおいしさはもちろん、最適な焼き方の提案もしてくれるので、満足度の高い焼肉を味わえる「高円寺 焼肉ここち 本店」。今なら市場店より予約が取れやすいようなので、焼肉好きの方は早めのチェックをおすすめします。

食べログレビュアーのコメント

タン塩 出典:jackpot0222さん

『おまかせは少し値上がりしたが、特上レバー、エビ刺しと締めが組み込まれる

タレの旨みを存分に纏った肉の数々は絶品揃い

肉の質もさることながら、「ここち」はとにかくタレが美味い!

店主が都度調合するタレとスパイスの素晴らしい黄金率

おまかせだけでは足りず、追加追加で多少の予算オーバーは毎度のこと

が、尋常ではないレベルの焼き肉なので満足度の高さもこの上ないのだ

家族連れでも気兼ねなく入れる素敵な空間

またすぐに来よう(jackpot0222さん)

厚切りの「上レバー」 出典:IKKO’S FILMSさん

『プレオープンに行ってきたんですがこれが実に素晴らしい。

まだピカピカの綺麗なオープンカウンターで店主の木村さんが肉切ったり、タレ作ったりするのが見れます。

何が凄いって「肉ごとに揉みダレを都度作る」んです。こんなこと他の焼肉屋じゃやらないです。めんどいすもん。だいたい同じタレ使います。

あとやってるとしたら「焼肉幸泉」くらいか。

そう、木村さんは幸泉の安さんの後輩なんです。

コースだと8,000円。

もちろんアラカルトもOK。

肉も全てのクオリティが高く、特にタン下…

絶品です。

必ず予約困難になるでしょう。いまのうちに是非!』(IKKO’S FILMSさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆高円寺 焼肉ここち 本店住所 : 東京都杉並区高円寺北2-18-9 ベルテンポ 1FTEL : 03-5356-9444

文:佐藤明日香

