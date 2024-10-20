JRÉ±¿·Àþ¡¡¼ÖÎ¾¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ÇÎó¼Ö2ËÜ¤Î±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡¡²¬»³¡Ú¸áÁ°11»þ¸½ºß¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ
¡¡20Æü¸áÁ°5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢JRÉ±¿·Àþ¤ÎÄÅ»³±Ø¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÄÅ»³ーÃæ¹ñ¾¡»³´Ö¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅ»³±Ø¤ò¸áÁ°5»þ40Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë²÷Â®Îó¼Ö¤È¡¢Ãæ¹ñ¾¡»³±Ø¤ò¸áÁ°6»þ50Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÉáÄÌÎó¼Ö¤Î2ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾»Î¤¬½ÐÈ¯Á°¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÍèÅÀÅô¤¹¤Ù¤É½¼¨Åô¤¬ÅÀÅô¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾»Î¤Ë¤è¤ë½èÃÖ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µÒ¤Ï¡¢¸åÂ³¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤ÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£