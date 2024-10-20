É¹¸«»ÔÄ¹Áª¹ð¼¨¡¡¿·¿Í¤¬ÌµÅêÉ¼½éÅöÁª¤Î¸ø»»
¸½¿¦»ÔÄ¹¤Î¼¿¦¤ËÈ¼¤¦É¹¸«»ÔÄ¹Áªµó¤¬¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¿·¿Í1¿Í¤À¤±¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢ÌµÅêÉ¼ÅöÁª¤È¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¤Ç¸©·Ð±Ä´ÉÍýÉô¼¡Ä¹¤òÌ³¤á¤¿µÆÃÏÀµ´²¸õÊä56ºÐ¤Ç¤¹¡£
µÆÃÏ¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÉ¹¸«»Ô°ÈÀî¤Î¿À¼Ò¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ËÎ×¤ß¡¢Âè°ìÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÏÀµ´²¸õÊä
¡ÖÎÓ»ÔÀ¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤®¡¢ÎÓ»ÔÄ¹¤¬¤Þ¤«¤ì¤¿¥¿¥Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ê¿á¤«¤»²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£É¹¸«»ÔÌ±¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³èÎÏ¤ÈÆø¤ï¤¤¤Î¤¢¤ëÉ¹¸«»Ô¡¢¥ªー¥ëÉ¹¸«¡¢¥ªー¥ëÉ¹¸«¤Çºî¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íµÆÃÏ¤µ¤ó°Ê³°¤ËÎ©¸õÊä¤ÎÆ°¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÆÃÏ¤µ¤ó¤¬ÌµÅêÉ¼¤Ç½éÅöÁª¤¹¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£