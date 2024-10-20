¼«Ì±¡¦¿¹»³»á¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤Ë¿µ½Å¡¡Î©Ì±¡¦¾®Àî»á¤ÏÁá´ü¤ÎË¡À°È÷Í×µá
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï20Æü¤ÎNHKÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤Ï¡Ö°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢Ë¾¤àÊý¤¬ÊÌÀ«¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Áá´ü¤ÎË¡À°È÷¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¿¹»³»á¤ÏµìÀ«»ÈÍÑ¤òË¾¤àÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡ÖË¡²þÀµ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë±¿ÍÑÌÌ¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢ÉÔÊØ¤Î²ò¾Ã¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£À©ÅÙÆ³Æþ¤òµá¤á¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÉý¹¤¤¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ì¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¤òÁ°Äó¤Ë¡Ö³ÆÅÞ¤¬ÅÞµÄ¹´Â«¤ò²ò½ü¤·¡¢¹ñ²ñ¤ÎË¡°ÆºÎ·è¤ËÎ×¤à¤Ù¤²ÝÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£