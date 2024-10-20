¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¡×¼ñ»Ý¤Î¿·¶¡½Ò »¥ËÚ¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤ÇÂáÊá¤Î25ºÐÃË ÈÈ¹Ô»þ¥¹¥Þ¥Û¤Ç»Ø¼¨Ìò¤ÈÄÌÏÃ¤« ¼óÅÔ·÷¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢ÁÜºº
»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¤Î½»Âð¤Ç10·î5Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀéºÐ»Ô¤Î·úÀßºî¶È°÷ÎëÌÚÎ¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤¬Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¶â¤Ëº¤¤ê°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¡Ê79¡Ë¤Î¼êÂ¤òÇ´Ãå¥Æー¥×¤ÇÇû¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¸½¶â3Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»Ø¼¨Ìò¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²¡¼ý¡¦²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤«¤éÀéºÐ¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Î¥é¥Ô¥À¥¹´ØÏ¢¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¶¯Åð»ö·ï¤¬Ï¢Â³È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤â¼ê¸ý¤¬Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é´ØÏ¢¤ò¿µ½Å¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£