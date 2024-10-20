STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

Æ»Æâ¤Ï¤­¤Î¤¦¤«¤é¤±¤µ¤Ë¤«¤±µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê³ÆÃÏ¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ¤Ç10·î¤Ë½éÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ï7¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£

¡Ê¶âß·µ­¼Ô¡Ë¡Ö¸Ç¤¤¤¢¤é¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¡¹¼ê¹Ó¤¤Åß¤ÎË¬¤ì¤Ç¤¹¡×

»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸áÁ°6»þ¤´¤í½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºò¥·ー¥º¥ó¤è¤ê22ÆüÁá¤¯»¥ËÚ¤Ç10·î¤Ë½éÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ï7¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£

¡Ê¾¾ËÜ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¡Ö¹ñÆ»39¹æÀþ¤ÎÀÐËÌÆ½¤Ç¤¹¡£ÊÕ¤ê°ìÌÌ¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

Æ»ËÌ¤ÎÆ½Æ»¤ÏÀã·Ê¿§¤Ë¡£

Æ»Æâ¤ÏºòÌë¤«¤éµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤êÃÕÆâ¤ä°°Àî¡¢ÂÓ¹­¤Ê¤É¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã¤¬»Ä¤Ã¤¿¾®Ã®»Ô¤Ç¤Ï―¡£

¡Ê¾®Ã®»ÔÌ±¡Ë¡Ö´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤è¤¤¤èÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×

Æ»Æâ¤Ïµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤Þ¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯Æ½¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Åà·ëÏ©ÌÌ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£