【京都4R新馬戦結果】エピファネイア産駒エリカエクスプレスが逃げ切りV
20日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・17頭)は、先手を取ってそのまま逃げ切ったC.ルメール騎手騎乗の1番人気エリカエクスプレス(牝2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、3番人気ルクスジニア(牝2、栗東・平田修厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒7(稍重)。
さらにクビ差の3着に6番人気スピリットサージ(牝2、栗東・須貝尚介厩舎)が入った。なお、2番人気ミッキージュエリー(牝2、栗東・中内田充正厩舎)は7着に終わった。
勝ったエリカエクスプレスは、父エピファネイア、母エンタイスド、その父Galileoという血統。おじに愛ダービー馬カプリがいる。
【勝ち馬プロフィール】
◆エリカエクスプレス(牝2)
騎手:C.ルメール
厩舎:栗東・杉山晴紀
父:エピファネイア
母:エンタイスド
母の父:Galileo
馬主:三木正浩
生産者:三嶋牧場
【全着順】
1着 エリカエクスプレス 1人気
2着 ルクスジニア 3人気
3着 スピリットサージ 6人気
4着 テレプシコーラ 15人気
5着 ミノリッチマイヤー 7人気
6着 フィヤール 4人気
7着 ミッキージュエリー 2人気
8着 マーゴットカーラ 12人気
9着 レイチェルバローズ 9人気
10着 ミッシングユー 11人気
11着 ショウナンマハト 8人気
12着 エルモドンナ 10人気
13着 メルローズ 17人気
14着 ニンマリ 16人気
15着 ジュルナール 5人気
16着 ベレーザフィン 14人気
17着 センビトウリョウ 13人気