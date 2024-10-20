新馬戦を制したエリカエクスプレス(c)netkeiba

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　20日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・17頭)は、先手を取ってそのまま逃げ切ったC.ルメール騎手騎乗の1番人気エリカエクスプレス(牝2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、3番人気ルクスジニア(牝2、栗東・平田修厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒7(稍重)。

　さらにクビ差の3着に6番人気スピリットサージ(牝2、栗東・須貝尚介厩舎)が入った。なお、2番人気ミッキージュエリー(牝2、栗東・中内田充正厩舎)は7着に終わった。

　勝ったエリカエクスプレスは、父エピファネイア、母エンタイスド、その父Galileoという血統。おじに愛ダービー馬カプリがいる。

【勝ち馬プロフィール】
◆エリカエクスプレス(牝2)
騎手:C.ルメール
厩舎:栗東・杉山晴紀
父:エピファネイア
母:エンタイスド
母の父:Galileo
馬主:三木正浩
生産者:三嶋牧場

【全着順】
1着　エリカエクスプレス　1人気
2着　ルクスジニア　3人気
3着　スピリットサージ　6人気
4着　テレプシコーラ　15人気
5着　ミノリッチマイヤー　7人気
6着　フィヤール　4人気
7着　ミッキージュエリー　2人気
8着　マーゴットカーラ　12人気
9着　レイチェルバローズ　9人気
10着　ミッシングユー　11人気
11着　ショウナンマハト　8人気
12着　エルモドンナ　10人気
13着　メルローズ　17人気
14着　ニンマリ　16人気
15着　ジュルナール　5人気
16着　ベレーザフィン　14人気
17着　センビトウリョウ　13人気