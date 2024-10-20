20日、京都競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・17頭)は、先手を取ってそのまま逃げ切ったC.ルメール騎手騎乗の1番人気エリカエクスプレス(牝2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、3番人気ルクスジニア(牝2、栗東・平田修厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒7(稍重)。

さらにクビ差の3着に6番人気スピリットサージ(牝2、栗東・須貝尚介厩舎)が入った。なお、2番人気ミッキージュエリー(牝2、栗東・中内田充正厩舎)は7着に終わった。

勝ったエリカエクスプレスは、父エピファネイア、母エンタイスド、その父Galileoという血統。おじに愛ダービー馬カプリがいる。

【勝ち馬プロフィール】

◆エリカエクスプレス(牝2)

騎手:C.ルメール

厩舎:栗東・杉山晴紀

父:エピファネイア

母:エンタイスド

母の父:Galileo

馬主:三木正浩

生産者:三嶋牧場

【全着順】

1着 エリカエクスプレス 1人気

2着 ルクスジニア 3人気

3着 スピリットサージ 6人気

4着 テレプシコーラ 15人気

5着 ミノリッチマイヤー 7人気

6着 フィヤール 4人気

7着 ミッキージュエリー 2人気

8着 マーゴットカーラ 12人気

9着 レイチェルバローズ 9人気

10着 ミッシングユー 11人気

11着 ショウナンマハト 8人気

12着 エルモドンナ 10人気

13着 メルローズ 17人気

14着 ニンマリ 16人気

15着 ジュルナール 5人気

16着 ベレーザフィン 14人気

17着 センビトウリョウ 13人気