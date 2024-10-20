Ï¢¤ìµî¤Ã¤¿½÷À¤«¤é°Å¾ÚÈÖ¹æÊ¹¤½Ð¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤Ç½Ð¶â¤«¡¡ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤Î½÷ÀÏ¢¤ìµî¤ê¶¯Åð»ö·ï
¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤°¶¯Åð¤Î¤¦¤Á¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿½÷À¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤«¤é¸½¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
21ºÐ¤Î¹âÍü¸¬¸ãÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢10·î17Æü¡¢»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê½»¿Í¤Î½÷À¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¼Ö¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ£°æÉ¢ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤â½÷À¤ò¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤ê´Æ¶Ø¤·¤¿¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÍüÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬½÷À¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤«¤é¤Ï¡¢¸½¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¶¯Åð¤Î¤¿¤á¤Ë½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤ê¡¢½÷À¤«¤é°Å¾ÚÈÖ¹æ¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎATM¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÍüÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Çò°æ»Ô¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£