¡ÖÆüËÜ¤è¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¡×¡¡¿··ÀÌó¡¦²ÏÂ¼Í¦µ±¤ÎÇúÇä¤ì¤òÊÆµ¼Ô»ØÅ¦¡Ö±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¥«¥ï¥à¥é¤Ï¡Ä¡×
²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬2¥¦¥§¥¤·ÀÌó
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¤È2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤«¤é½ËÊ¡¤ä´¿·Þ¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÊÆµ¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤è¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¡×¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÇúÇä¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë²ÏÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥¶¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¥ó¥Õ¥£¥¢¥ó¡×¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥ºÈÖ¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ò¥ëµ¼Ô¡£X¤Ç¡ÖÅìµþ¤ÎNBA¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¥æ¥¦¥¡¦¥«¥ï¥à¥é¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥ï¥à¥é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ö¤ê¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆüËÜ¤è¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Õ¥ê¡¼¤À¡£X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öº£Ç¯¡¢²¶¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º°Ê³°¤Ç¤Î¿ä¤·¤Ï¥í¥ó¥¾¤È¥æ¥¦¥¡¦¥«¥ï¥à¥é¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥«¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²ÏÂ¼¤È¥í¥ó¥¾¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¾·ÂÔ·ÀÌó¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¨¥°¥¸¥Ó¥Ã¥È10¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÏÂ¼¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ö¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï24Ê¬½Ð¾ì¤Ç2ÆÀÅÀ¡¢8¥¢¥·¥¹¥È¡¢14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ú¥¤¥µ¡¼¥ºÀï¤â25Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç10ÆÀÅÀ¡¢7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢»±²¼G¥ê¡¼¥°¤ÈÎ¾Êý¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¡£NBA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¿Í4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë