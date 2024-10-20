´ä¼ê»³¡¦Â¢²¦»³¡¦¸ãºÊ»³¤Ç¡Ö½é´§Àã¡×¡¡ËÜ½£¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é
º£Æü20Æü(Æü)¡¢´ä¼ê»³¤äÂ¢²¦»³¡¢¸ãºÊ»³¤Ç½é´§Àã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢ËÜ½£¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Î½é´§Àã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¼ê°ð»³¡¢»ó°¤´¨³Ù¡¢ÏÉÊÌ³Ù¤Ç¤â½é´§Àã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢Åß¤ÎÊØ¤ê¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç½é´§Àã¡¡ËÜ½£¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó½é
ºòÆü19Æü(ÅÚ)¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¡¢º£Æü20Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ï½éÀã¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìËÌ¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï½é´§Àã¤È¡¢Åß¤ÎÊØ¤ê¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ãºÊ»³:Ê¿Ç¯¤è¤ê6ÆüÁá¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¤
Â¢²¦»³:Ê¿Ç¯¤è¤ê8ÆüÁá¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤
´ä¼ê»³:Ê¿Ç¯¤è¤ê7ÆüÃÙ¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¤
¼ê°ð»³:Ê¿Ç¯¤è¤ê2ÆüÃÙ¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¤
»ó°¤´¨³Ù:Ê¿Ç¯¤è¤ê3ÆüÃÙ¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤
ÏÉÊÌ³Ù:Ê¿Ç¯¤è¤ê11ÆüÁá¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤
¢¨11»þ50Ê¬ÄÉµ:ÀÄ¿¹¸©¤ÎÈ¬¹ÃÅÄ»³¤Ç¤â½é´§Àã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê1ÆüÃÙ¤¯¡¢ºòÇ¯¤è¤ê1ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£
½é´§Àã¤È¤Ï
½é´§Àã¤È¤Ï¡¢8·î1Æü¤«¤éÍâÇ¯¤Î7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë»³Ï¼¤Îµ¤¾Ý´±½ð¤«¤é¸«¤Æ¡¢»³ÄºÉÕ¶á¤¬½é¤á¤ÆÀÑÀã¤Ê¤É¤Ç¡¢Çò¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
½é´§Àã¤Ï½éÀã¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ï¼¤Îµ¤¾ÝÂæ¤«¤é»³¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤¬Àã¤Ê¤É¤ÇÇò¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢½é´§Àã¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¼¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢»³¤Ë¤¤¤¯¤éÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±À¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â½é´§Àã¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ó¤¯¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢À²¤ì¤Æ¡¢Ï¼¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é´§Àã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(¤Ê¤ª¡¢ÉÙ»Î»³¤Î½é´§Àã¤Ï¡¢¡Ö°ìÆü¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎºÇ¤â¹â¤¤Æü¡×¤Î¸å¤Ë¡¢»³ÄºÉÕ¶á¤¬Àã¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇò¤¯¸«¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢Ï¼¤Îµ¤¾ÝÂæ¤«¤é¸«¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢´ÑÂ¬¤Î¾ò·ï¤Ç¤¹¡£)