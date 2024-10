昨年、NHK紅白歌合戦にも出場した大人気13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)の写真展「[HYBE INSIGHT] SEVENTEEN EXHIBITION ‘FOLLOW FELLOW’ IN JAPAN」が10月18日〜11月24日、YOKOHAMA COASTにて開催されている。昨年と今年のドームツアーとスタジアム公演の準備過程を記録した写真展。400点以上を写真や映像が展示しており、すべてのエリアで写真が撮り放題だ。さらに日本限定のコンテンツが多数掲載されているという、K-POPアーティストとしては異例のイベントとなっている。写真展内の様子や、グッズなどをエリアごとにダイジェストで紹介していこう。

【写真】SEVENTEENの写真展内の様子を17枚の写真で紹介!

1 Introduction

入口の「Introduction」ではライブのハイライト映像が見られる。この後、公演の準備のための練習室に向かう。

2 Our Dawn is Hotter Than Day

韓国にあるHYBEの練習室の廊下を再現した場所を通ると、コンサートのために準備するメンバーたちの写真と映像が楽しめる。時間の流れが分からなくなるような常に明るい練習室で、夜明けまで振り付けの練習に熱中する、真剣なメンバーたちの写真が並ぶ。

3 The Rehearsal

4 The Backstage

続いて本番目前のリハーサルの様子や、コンサートの舞台裏であるバックステージを模した、鉄骨がむき出しになったコーナー。観客席ではわからない裏側の貴重なショットが楽しめる。

5 The time has come

コンサートの冒頭でメンバーがボックスに入り、上から降りてきた映像が流れる。映像が流れ終わると、13人分の衣装をボックスに入った状態で浮かび上がるという仕掛けが楽しめる。

6 Team in Teams, UNIT

SEVENTEENには「VOCAL TEAM」「HIPHOP TEAM」「PERFORMANCE TEAM」と3つのユニットがある。ここではユニットごとの世界観が楽しめる衣装や写真などを展示している。

7 MAESTRO

スタジアム公演でライブ初披露となった「MAESTRO」。シックな黒の衣装でステージに登場した13人が逆三角形に並んだ状態で展示している。

8 CARAT TIME

CARATとは、SEVENTEENのファンの総称。OFFICIAL LIGHT STICK(ペンライト)が壁一面にはめ込まれ、光に照らされるコンサート会場のような雰囲気でメンバーの写真が堪能できる。

9 FOLLOW FOREVER

最後のコーナー。書いたメッセージが壁に映像として映し出される“デジタル寄せ書き”が楽しめる。また、メンバー全員のサインとメッセージも掲載されている。

会場限定のグッズコーナーも見所のひとつ。また、来場すると、1枚オリジナルフォトチケットがもらえる。絵柄は前期(11月6日まで)と後期(11月7日から)で違うので、要チェックだ。

これ以外にもまだまだ紹介仕切れない展示がたくさんあり、じっくり見れば1時間以上はゆうに滞在できる。写真撮り放題のため、スマホの容量は空けていくことがオススメだ。

写真/浅野剛