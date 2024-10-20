¡ÚPHOTO¡ÛBOYNEXTDOOR¡¢³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ¤Ø½Ð¹ñ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
BOYNEXTDOOR¤¬19Æü¡¢³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦BOYNEXTDOOR¡¢½é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡ªÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦BOYNEXTDOOR¡¢3rd EP¡Ö19․99¡×ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Î¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¡ª
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦BOYNEXTDOOR¡¢½é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¡ªÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó
¡¦BOYNEXTDOOR¡¢3rd EP¡Ö19․99¡×ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Î¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¡ª