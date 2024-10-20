ÂÐÅù¤ÊÆüÊÆ´Ø·¸¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡¢¡ÖÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÉÒ´¶¤Ê¿À·ÐµÕ¤Ê¤Ç¡×¤ÈÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢
ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¡×²þÀµ¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤¬Àï¸å¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÉÒ´¶¤Ê¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤òµó¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñÌÖ¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¡¦¿ÍÌ±ÆüÊó·Ï¤Î´Äµå»þÊó¤Îµ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¾ï¤ËÀÐÇË»á¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆüËÜ¤ÏÆüÊÆ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈÎ©¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë´ÑÅÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎËÉ±Ò¤ÎµÁÌ³¤Î¤ß¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆ·³ÃóÎ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¬Äê¤ÏÈóÂÐ¾Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë·³»ö´ðÃÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ØÆÈÎ©¹ñ¡Ù¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüÊÆ´Ø·¸¤ËÈ¯¸À¸¢¤ò»ý¤Á¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ËÃÖ¤¯·³¤Îµ¬ÌÏ¤ä¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤¹¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¹ñÆâ¤ÎÀÐÇË»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÉô¤Î¿Í¤ÏÆüÊÆ°ÂÊÝ¾òÌó¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤ÏÁê¸ß¤Ë¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ëÂÐ¾ÎÅª¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬¡Ø¼«¼çÆÈÎ©¡Ù¤òµá¤á¤ë»þ´ü¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¡¢ÆüÊÆ·³»ö°ìÂÎ²½¤¬¶áÇ¯¡¢°ìÃÊ¤È¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ÈÎÏ¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê¼åÂÎ²½¤Ï³Î¤«¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÎÏ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ê¿ÏÂ·ûË¡¤ÎÂ«Çû¤òÃ¦¤·¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î°ìÉô¤ò²ò¶Ø¤·¤è¤¦¤È»×°Æ¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î°ìÉô¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÎÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÂÐÅù¤ÊÃÏ°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË»á¤¬·Ç¤²¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥¢¥¸¥¢ÈÇNATO¡Ù¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¡²ñ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è°ÂÁ´»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤È¡Ø¼«¼çÀ¡Ù¤ò¹â¤á¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ëµ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·×»»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÊÆ·³¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¸¢Åª¤ÊÃÏ°Ì¤ÈÆüËÜ¤Î·³»ö´ðÃÏ¤ò¼«Í³¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î±¦ÍãÀªÎÏ¤¬Çû¤ê¤ò´Ë¤á¤ë¤Î¤òÊüÇ¤¤·¡Ø¸×¤ò»ô¤Ã¤ÆºÒ¤¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç´Äµå»þÊó¤Ï¡ÖÀÐÇË»á¤Ë¤è¤ë¸½ºß¤ÎÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê²þÀµ¤Î¼çÄ¥¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢ÈÇNATO¤Î¹½ÁÛ¤â¼çÆ³¸¢¤ò°®¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î°Õ¿Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÊÆ¹ñ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ê¸½ñ¤ÎÃæ¤Ç¶áÇ¯¤Î»ýÏÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµÞ¿ÊÅª¤Ê¹Í¤¨¤ÏÅöÁª¸å¤Ë¼Â¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÀÉ¾¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë