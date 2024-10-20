Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¡¡¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤ÇÁªÈ´±ó¤Î¤¯¡ÄÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ë9¼ºÅÀ¡õÎíÇÔ¤Ç½éÀïÇÔÂà
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ1²óÀï¡¡Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â0¡½9ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê2024Ç¯10·î20Æü¡¡¤Û¤Ã¤È¿À¸Í¡Ë
¡¡Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤È¤Î1²óÀï¤Ë0¡½9¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇÔ¤ì¡¢Íè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ëµö¤·¤¿°ìµó5°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ë¤ÏÅ¬»þ¼ººö¤âÍí¤ó¤Ç3¼ºÅÀ¡£·×3Åê¼ê¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤Ë11°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¹¥±¦ÏÓ¡¦ºå²¼Îú¡Ê2Ç¯¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë4°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£½©¤ÎµþÅÔÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ç¶áµ¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£23Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ï¡¢½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£