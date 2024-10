◆歓迎会におすすめの貸切会場6選！立食または着席のスタイルでおしゃれなパーティを

◆歓迎会におすすめの貸切会場6選!立食または着席のスタイルでおしゃれなパーティを画像:tablescook&LIVINGHOUSE(神奈川県・横浜駅)歓迎会にぴったりな貸切会場をオズモール編集部がセレクト。“大人数”の集まりでは、会場探しに頭を悩ます幹事さんも少なくないはず。今回は、OZ会員に調査した「歓送迎会の参加人数」のアンケート結果をもとに、20〜50名で貸し切りOKのパーティ会場をご紹介。立食か着席のパーティ形式を選んで、新しい仲間や同僚を盛大に迎え入れて!

◆【宴会事情を調査】質問:過去1年以内に開かれた「歓送迎会」の参加者数は何名でしたか?(複数選択可)結果:歓送迎会は30人未満での開催が78.2%歓送迎会のシーンでは、10〜14人(36.8%)の参加人数が最多で、次いで15〜19人(21.2%)、20〜29人(20.2%)と続き、30人未満の中規模な集まりが多いことがわかった。チームや部署単位で開催されたり、個々の交流を重視するために比較的少人数が好まれたりすることが考えられそう。新入社員や異動者を明るく迎える歓迎会の場なら、自己紹介を聞き逃さない貸切会場がおすすめ。続いては、立食または着席のパーティ形式別に、20〜50名で貸し切りOKのパーティ会場を厳選してご紹介!(アンケート/OZmall調べ:期間2024/8/8〜8/21、n=680、複数回答可)◆20〜50名の歓迎会におすすめ|“立食スタイル”で動きのあるパーティが楽しめる貸切会場プラン3選※写真はイメージです【1】The SHEEP FORCE(東京都・六本木一丁目駅)六本木一丁目駅より徒歩2分の「The SHEEP FORCE」は、人気羊肉レストラン「羊サンライズ」の姉妹店。名物肉盛りやローストビーフ・ラムチョップを筆頭に、肉のプロならではの独自のルートで仕入れたこだわりの牛・豚・鶏・羊の極上料理が体験できる。ソムリエ厳選のワインとお肉のマリアージュを楽しんで。<Pick Up プラン>羊串や幻の霜降り豚等貸切ビュッフェ+2.5時間飲み放題(立食35〜80名) 税・サ込7100円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン完全貸切【貸切目安人数】着席:35〜72人、立食:35〜80人【設備】wifi、喫煙スペースあり:施設内にあり(席は禁煙)、テラス付き、花束:有料、ケーキ:有料【アクセス】東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」3出口より徒歩2分、東京メトロ銀座線「溜池山王駅」13出口より徒歩4分、東京メトロ日比谷線「神谷町駅」4出口より徒歩8分、東京メトロ千代田線「赤坂駅」5出口より徒歩9分※写真はイメージです【2】common cafe 新宿歌舞伎町店(東京都・新宿駅)新宿歌舞伎町のアパホテル2階、アイヌ文様をモチーフにした印象的な看板に迎えられて店内へ。焙煎仕立てのコーヒーが香る心地よい「common cafe 新宿歌舞伎町店」では、自社農園から届く季節野菜や厳選食材が彩るイタリアンが楽しめる。スパークリングワインや自家製サングリアなど、美酒を交わしながら心ほぐれる夜を。<Pick Up プラン>立食スペシャルプラン全6皿+2時間飲み放題 税・サ込5000円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切または完全貸切【貸切目安人数】着席:40〜100人、立食:40〜130人【設備】プロジェクター・映像設備、音響設備、マイク【アクセス】JR「新宿駅」東口より徒歩5分、西武新宿線「西武新宿駅」正面口より徒歩3分、東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」A9出口より徒歩5分※写真はイメージです【3】GINGER’S BEACH SUNSHINE(東京都・東池袋駅)サンシャイン60の59階に位置する「ジンジャーズビーチ サンシャイン」。見渡す限りの絶景と心地いい水音に包まれた、ハワイの高級リゾートホテルを彷彿とさせる空間。味わえるのは西洋や日本などの多彩な技法を取り入れ、ハワイアンテイストで仕上げたコース。従来のハワイ料理とは異にする味をぜひ堪能して。<Pick Up プラン>【貸切】2時間立食パーティープラン★歓送迎会におすすめ全8種+飲み放題 税・サ込5500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切または完全貸切【貸切目安人数】着席:20〜65人、立食:20〜120人【設備】プロジェクター・映像設備、花束:5000円〜 (要相談)、ケーキ:スクエア型ホールケーキ18000円/1台 (60名相当、20文字以内のメッセージ入れ可)、ネーム入りスパークリングワインボトル6500円/1本(20文字以内のメッセージ入れ可)【アクセス】東京メトロ有楽町線「東池袋駅」6・7番出口より徒歩5分、JRほか「池袋駅」35番出口より徒歩8分◆20〜50名の歓迎会におすすめ|“着席スタイル”で落ち着いて会話を楽しめる貸切会場プラン3選※写真はイメージです【1】Ottotto BREWERY 渋谷道玄坂店(東京都・渋谷駅)渋谷駅より徒歩3分、自家製クラフトビールをはじめ、種類豊富な生ビールを豪快なグリル料理とともに楽しめる「Ottotto BREWERY」。アメリカ南部をイメージした陽気な雰囲気に、訪れた瞬間から気持ちも明るくなるはず。ビールと相性抜群の料理を囲みながら、ここでしか味わえないビア体験を。<Pick Up プラン>若姫牛リブロースステーキなど全5皿+2時間プレミアム飲み放題(月〜木限定) 税・サ込5000円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切または完全貸切【貸切目安人数】着席:20〜79人【設備】プロジェクター・映像設備、音響設備、マイク【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「渋谷駅」A2出口より徒歩3分、東急田園都市線ほか「渋谷駅」A2出口より徒歩3分、JR「渋谷駅」ハチ公口より徒歩5分※写真はイメージです【2】MARY STAND(東京都・下北沢駅)下北沢駅から徒歩すぐの「MARY STAND」。お店のオリジナルキャラクター“メアリーちゃん”が描かれた扉の先には、フォトジェニックな空間が。名物は、自慢のミートボールやハンバーガー。カジュアルな女子会や気の置けない仲間との飲み会などで利用して。ワンちゃん同伴可なのもおすすめのポイント。<Pick Up プラン>【貸切★パーティコース】ミニバーガーやデザートなど全6皿+3時間飲み放題 税・サ込6150円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン完全貸切【貸切目安人数】着席:20〜20人、立食:20〜25人【設備】wifi、音響設備、テラス付き、楽器演奏可:要相談、ケーキ:要相談(4名様分6000円〜)【アクセス】京王井の頭線ほか「下北沢駅」西口より徒歩1分※写真はイメージです【3】tables cook&LIVING HOUSE(神奈川県・横浜駅)暮らしに潤いを与えてくれるインテリアショップ「LIVING HOUSE」初の併設カフェ。洗練されたモダンファニチャーを配置した落ち着きのある空間は、女子会やデートにも最適。心地よい風が吹き抜ける半円形のウッドデッキではBBQも楽しめる。横浜駅きた東口すぐのショッピングモールという好アクセスも嬉しい。<Pick Up プラン>Standard buffet plan全10皿+2時間飲み放題(平日/土日祝19時以降) 税・サ込5500円/名<会場情報>【会場タイプ】レストラン部分貸切または完全貸切【貸切目安人数】着席:30〜40人、立食:30〜70人【設備】プロジェクター・映像設備:DVD、Blue ray、音響設備:BGM、マイク、控室、下見OK、照明設備、ビンゴ 、インスタントカメラ、チェキ本体のみ貸し出し無料【アクセス】 JRほか「横浜駅」きた東口より徒歩5分、みなとみらい線「新高島駅」2大通り高島口より徒歩7分、京急本線「神奈川駅」出入口より徒歩9分