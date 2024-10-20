²òÂÎÁ°¤ÎÌÚÂ¤·úÊª¤¬¡ÖÀ²¤ìÉñÂæ¡×¤Ë¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÁÛÄê¤Î·ê¤¢¤±µß½õ·±Îý
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤òÁÛÄê¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï19Æü¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¿ÀÉ±¥Ð¥¹¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤Î²òÂÎÁ°¤Î¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾Ã²Ð¡¦µß½õ·±Îý¤ò¤·¤¿¡£
¿ÀÉ±¥Ð¥¹¤Î¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹ÖÆ²¤Î²õ¤·¤¿²°º¬¤«¤éÉé½ý¼Ô¤Îµß½õ·±Îý¤ò¤¹¤ëÉ±Ï©»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤é=2024Ç¯10·î19Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¸æ¹ñÌîÄ®¹ñÊ¬»û¡¢±«µÜÅ°»£±Æ
¡¡±«¤ÎÃæ¡¢·±Îý¤Ë¤Ï¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤ËÌó30¿Í¤Î¿¦°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿²°·ú¤Æ¤Î¹ÖÆ²¤Ç¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤«¤é¤Îµß½õ¤òÁÛÄê¡£²°º¬¤Î¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç²°º¬ºà¤Î°ìÉô¤òÀÚÃÇ¤·¡¢¼¼Æâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Éé½ý¼Ô¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¿Í·Á¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÈÂ½Ð¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ç¤Ï¡¢¼¼Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Åª¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÊü¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î·±Îý¤ò¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²òÂÎÁ°¤Î·úÊª¤ò»È¤Ã¤¿·±Îý¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ê¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²¤Ç¤ÏÌÚÂ¤·úÊª¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Ì±´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ç²òÂÎÁ°¤ÎÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µß½õ·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃæÇÅ¾ÃËÉ½ð¡ÊÊ¡ºêÄ®¡Ë¤Î¾ÃËÉÉû»ÎÄ¹¡¢ÆñÇÈÏ¡¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Ï¡ÖÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤ÇÇË²õ¤òÈ¼¤¦µß½õ·±Îý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÉ±¥Ð¥¹¤Ç°ÂÁ´¶µ°é²ÝÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÆÅÄ½ÅÀ¹¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â°ìÅÙ¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡£Ã±¤Ë²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤È¤·¤Æ·úÊª¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê±«µÜÅ°¡Ë