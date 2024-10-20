¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡ÛÍ¥²í¡ª ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡ª ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¹á¤ê
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤¤é¤á¤¤ò¹á¿å¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯9·î3Æü¤«¤é2024Ç¯8·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇËè½µÆüÍË9¡§00¡Á9¡§30¡ÊJST¡Ë¤ËÁ´50ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åì±ÇÀ©ºî¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡£
ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÂè5ºî¤Ç¡¢¹â¹»À¸¡¦°ì¥ÎÀ¥ÊõÂÀÏº¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÊÑ¿È¡¢Ï£¶â½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¿Í¹©À¸Ì¿ÂÎ¥±¥ß¡¼¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥±¥ß¡¼¤ò°ÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀªÎÏ¤ÈÀï¤¦¡£
º£²ó¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¥¤¥ë¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¹á¿å¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¿Ë±ºù¡¦¥«¥°¥ä¡¦¥¯¥©¡¼¥Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Î¡¼¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤Ï¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥«¥°¥äÍÍ¤ËÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë´±Ç½Åª¤Ê¹á¤ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î½»¤àÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥«¥°¥äÍÍ¤Î´ê¤¤¤ò±é½Ð¡£
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê¹á¤ê¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤ÎÍ¾±¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDREAMING PRINCESS¡×¤ÈAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡¢MAGNET by SHIBUYA109¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡ÖFAIRYTAIL¡×¤Ë¤Æ10·î21Æü¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¹á¿å¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ë2022 ÀÐ¿¹¥×¥íŽ¥¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüŽ¥ADK EMŽ¥Åì±Ç
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯9·î3Æü¤«¤é2024Ç¯8·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇËè½µÆüÍË9¡§00¡Á9¡§30¡ÊJST¡Ë¤ËÁ´50ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Åì±ÇÀ©ºî¤ÎÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡£
ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÂè5ºî¤Ç¡¢¹â¹»À¸¡¦°ì¥ÎÀ¥ÊõÂÀÏº¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÊÑ¿È¡¢Ï£¶â½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¿Í¹©À¸Ì¿ÂÎ¥±¥ß¡¼¤È¿Í´Ö¤Î¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥±¥ß¡¼¤ò°ÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀªÎÏ¤ÈÀï¤¦¡£
¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Î¡¼¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥È¥Ã¥×¥Î¡¼¥È¤Ï¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥«¥°¥äÍÍ¤ËÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë´±Ç½Åª¤Ê¹á¤ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥ß¥É¥ë¥Î¡¼¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î½»¤àÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤Ã¤Èµ±¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥«¥°¥äÍÍ¤Î´ê¤¤¤ò±é½Ð¡£
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¹á¤ê¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Ì¥ÏÇÅª¤Ê¹á¤ê¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤ÎÍ¾±¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDREAMING PRINCESS¡×¤ÈAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡¢MAGNET by SHIBUYA109¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡ÖFAIRYTAIL¡×¤Ë¤Æ10·î21Æü¤è¤ê¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¹á¿å¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ÊC¡Ë2022 ÀÐ¿¹¥×¥íŽ¥¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüŽ¥ADK EMŽ¥Åì±Ç