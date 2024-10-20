à´Ú¹ñ¤ÎÌÔ¸×áÂçÌÚ¶âÂÀÏº¡¡¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÂçÍðÆ®¡ªÆ¬ÆÍ¤À¤³¦°ì·èÄêÀï
¡Ú¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¥¹¥¿¡¼ÎóÅÁ¡Û²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤¦¡£Æ¬ÆÍ¤°ìËÜ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤¿ÃË¤ÏÈþ¤·¤¤¡£Á°²ó¤Ï¡È´Ú¹ñ¤ÎÌÔ¸×¡ÉÂçÌÚ¶âÂÀÏº¤È¡È¹õ¤¤Ëâ¿À¡É¥Ü¥Ü¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡ÈÆ¬ÆÍ¤À¤³¦°ì·èÄêÀï¡É¡Ê£±£¹£·£²Ç¯£±£²·î¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÌÚ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Àµ¼°¤Ë¡ÖÆ¬ÆÍ¤À¤³¦°ì·èÄêÀï¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡È¼ö½Ñ»Õ¡É¥¢¥Ö¥É¡¼¥é¡¦¥¶¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÁÔÀäÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï£·£µÇ¯£±£²·î£±£±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ÖÎÏÆ»»³½½»°²ó´÷ÄÉÁ±»î¹ç¡×¡£Á´ÆüËÜ¡¢¹ñºÝ¡¢µìÆü¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÂçÌÚ¤ÏÆ±Ç¯£±£°·î£³£°Æü¡¢Â¢Á°¹ñµ»´Û¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¤Ë¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÂçÌÚ¤ò½±¤¤¡¢°äº¨¤¬ËÖÈ¯¡£ÂçÉñÂæ¤Î¥»¥ß¤Ç¡ÖÆ¬ÆÍ¤À¤³¦°ì·èÄêÀï¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÂçÌÚ¤Ï¡ÖÎÏÆ»»³ÀèÀ¸¤ÎÄÉÁ±Âç²ñ¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤â¹Ó¤¯½Ð¿Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢´ôÉìÂç²ñ¤Ç¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÎ¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë½ª¤ï¤êº¸¸ª¤òÃ¦±±¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤ò·ç¾ì¤·¤¿¥Ï¡¼¥ê¡¼¡¦¥ì¥¤¥¹¤¬»î¹çÁ°¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ª¤ï¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½±·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²¿¤À¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Âç¹Ó¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»æ¤ÏÁÔÀäÀï¤Î¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥ì¥¤¥¹¤ò½±¤¦¤ÈÂçÌÚ¤¬½õ¤±¤ËÆþ¤ë¡£¤ä¤Ã¤È¥´¥ó¥°¤À¡£ÂçÌÚ¤ÏÆ¬ÆÍ¤¤Ç¹¶¤á¤¿¡££±¥À¡¼¥¹¤ÎÆ¬ÆÍ¤¤¬Èô¤Ö¡£ÂçÌÚ¤â¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â³Û¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£ÂçÌÚ¤ÎÀÐÆ¬¤¬Èô¤Ö¡£²£¤«¤éÀµÌÌ¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¸åÆ¬Éô¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÆ¬ÆÍ¤¤¬ÍðÂÇ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¸åÂà°ìÊý¡£¥¿¥Õ¤À¡£ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡£ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é°ìËÜ³Ñ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ç¥È¥¥¡¼¥¥Ã¥¯¡£Àï¤¤¤Ï¾ì³°¤È¤Ê¤ê´ù¡¢Å´Ãì¡¢¥¤¥¹¤Ø¤Î·ãÆÍ¡¢´ÑµÒÀÊ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¤¤Ä²Ì¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤²¥¤ê¹ç¤¤¤À¡£¥´¥ó¥°¤¬ÍðÂÇ¤µ¤ì¡¢Î¾¼Ô¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡Ê£µÊ¬£´£µÉÃ¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²¿Í¤Ï·ì¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²ÍðÆ®¤À¡£¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤ËÉ´ÅÄµÁ¹À¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë³Û¤ò³ä¤é¤ì¤ë¡£¹Ó¤ì¤Ë¹Ó¤ì¤ë¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£ÎÏÆ»»³¤ÎÄÉÁ±»î¹ç¤Ï¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤½¤ÎÄ¹ÃË¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÎÁþ°¤ò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡Âçº®Íð¤ÎÃæ¡ÖÆ¬ÆÍ¤À¤³¦°ì¡×¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÌÚ¤¬²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢ÂçÌÚ¤ÏÁ´ÆüËÜ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¹³Áè¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¤ÏÂ¢Á°¹ñµ»´Û¤ÇÃöÌÚÂÐ¥Ó¥ë¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Î½éÂÐ·è¤òµó¹Ô¡££±ÂÐ£±¤Î»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¶½¹ÔÀïÁè¤À¤Ã¤¿¤¬Î¾Âç²ñ¤È¤â¤ËÄ¶Ëþ°÷¤ÎÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ£²£°£±£¹Ç¯£²·î£±£¹Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ìË×£²£°Ç¯ÄÉÁ±¶½¹Ô¡×¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÃöÌÚ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·Æþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¸£³ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð¤À¤¬°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤òË¾¤ß¤¿¤¤¡£¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë