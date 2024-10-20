´éÌÌÆ§¤ß¤Ä¤±¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡Á¡ª¡×¡ÈÅ¥¿ì½÷¡É¤¬ÌµÄñ¹³¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¡Ä´í¸±¤Ê±¿Å¾Ãí°Õ¤µ¤ì¡ÈµÕ¥®¥ì¡É¡¡Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä»Ô
Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤Î½÷¤¬ÃËÀ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£½÷¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë´í¸±¤Ê±¿Å¾¤òÃí°Õ¤µ¤ì¡¢µÕ¥®¥ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇÛÃ£°÷¤Ë°ìÊýÅª¤ËË½¹Ô¤¹¤ë½÷
¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡Á¡ª¡×
Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä»Ô¤Ç8Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¤ÎÃæ¿´¤ÎÆ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÃËÀ¤Î´é¤òÆ§¤ß¤Ä¤±Â³¤±¤ë½÷¤Î»Ñ¤À¡£
½÷¤ÏÃ¯¤«¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÄñ¹³¤ÎÃËÀ¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤ï¤»¡¢ËÉ¸æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃËÀ¤Î¼ê¤ò¤¹¤«¤µ¤º¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó´é¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢42ºÐ¤Î½÷¤À¡£¡Ö»ä¤Ï½÷¤À¤è¡ª²¥¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é²¥¤Ã¤Æ¤ß¤í¡ª¡×¤ÈÍí¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤Î¼ó¤ËÄÏ¤ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÆ»Ï©¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¤Î21ºÐ¤ÎÃËÀ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î½÷¤Î·õËë¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¼ê¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
±ó¤¯¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î½÷¡¢¹ó¤¹¤®¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½÷¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¡¢½÷¤ÏÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¤òÄË¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
´í¸±¤òÃí°Õ¤·¤¿¤Î¤Ë¡ÄµÕ¾å¤·¤ÆË½¹Ô
½÷¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÃËÀ¤òÃ¡¤¤Î¤á¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢´í¸±±¿Å¾¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¡¢½÷¤ÏÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÇÃÎ¿Í¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥¤¥¯¤¬¼Ø¹Ô±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬¡Ö´í¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Ê¡ª¡×¤È´í¸±¤Ê±¿Å¾¤òÃí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤íµÕ¥®¥ì¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÁûÆ°¤ÇÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¤Ï·Ú¤¤¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢½÷¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 10·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë