ÀäÂÐ¥â¥Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡ª»×¤ï¤º¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×
ÃËÀ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÀäÂÐ¥â¥Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»þ¤Ë¤Ï½Ö´ÖÅª¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤ï¤º¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÍ¥¤·¤¤
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»þ¤Ë¥¯¡¼¥ë¤ËÀÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¾å¼ê
²ñÏÃ¾å¼ê¤ÊÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥â¥Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤â¾å¼ê¤Ç¡¢¡Ö²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»×¤¤¤Î¤Û¤«»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£
¤¤Ã¤È¡Ö¤Þ¤¿ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿§¡¹¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯µ¤¸¯¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
µ¡Å¾¤¬Íø¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯µ¤¸¯¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤â¡Ö¥â¥Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«½÷´·¤ì¤·¤Æ¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¤½¤ì¤À¤±Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬µâ¤ß¼è¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ä°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¥â¥Æ¤ë¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤·º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿ÃËÀ¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤é¡¢³Î¼Â¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª
🌼¥²¥ó¥Ê¥ê¤¹¤ë¡Ä¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¡ÈÏÀ³°¡É¤ÊÃËÀ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÄ§¡×